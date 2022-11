Roma: Gualtieri, piano sicurezza stradale lo dobbiamo a vittime, vicino a famiglia Valdiserri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di sicurezza stradale "lo dobbiamo anche alle famiglie delle vittime, e permettetemi di esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà alla famiglia di Francesco Valdiserri che sta affrontando con straordinaria dignità un dolore infinito come solo la morte insensata di un figlio può essere. Saluto il papà di Francesco, Luca, che ringrazio di essere qui oggi e di essersi reso disponibile ad aiutarci in questa opera di sensibilizzazione". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del rapporto sul primo anno di governo della città all'Auditorium Parco della Musica. Al saluto del sindaco ha fatto seguito un lungo applauso, con la platea in piedi, rivolto al padre del 18enne recentemente scomparso a causa di un incidente stradale, in cui è stato investito da una automobilista ubriaca. (Rer)