Sociale: Gualtieri, Roma esce da logica emergenza, già 370 posti accoglienza in più

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Sul fronte delle Politiche sociali "abbiamo cambiato il paradigma del sistema di accoglienza, abbandonando la logica emergenziale, ampliandone il circuito, partendo dai bisogni, per non lasciare indietro nessuno. Lo abbiamo fatto con 370 nuovi posti di accoglienza notturna aperti tutto l'anno e non più solo legati all'emergenze climatiche, con i pranzi di Ferragosto organizzati in tutti i municipi, per dare una risposta alla solitudine di tante persone". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del rapporto sul primo anno di governo della città all'Auditorium Parco della Musica. "Abbiamo affrontato lo scandalo delle lunghe attese, sbloccando l'assitenza a domicilio di 1.600 persone tra minori, anziani, persone con disabilità che potranno usufruire di servizi di assistenza, cura, accompagnamento presso le proprie abitazioni, con un innalzamento del livello di assistenza di cui Roma aveva purtroppo da tempo bisogno. Ma che non è ancora sufficiente e deve aumentare ancora", ha concluso.(Rer)