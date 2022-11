Montenegro: Ue, preoccupazione per voto su prerogative presidenziali e nomina giudici costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea è profondamente preoccupata dal voto del primo novembre avvenuto nel Parlamento del Montenegro, che ha modificato le prerogative del presidente della Repubblica con una procedura di emergenza. Lo ha dichiarato il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, Peter Stano. "Tutti gli atti legislativi dovrebbero essere in linea con la Costituzione. Le parti politiche coinvolte dovrebbero trattenersi da iniziative che possano ulteriormente aggravare la crisi istituzionale e minare le istituzioni democratiche montenegrine", si legge nella dichiarazione. Per porre fine all’attuale stallo, l’Ue esorta a dare priorità alla costruzione di un consenso e "alla nomina dei membri della Corte costituzionale al prossimo voto in Parlamento, il 22 novembre". "La piena funzionalità dell’organo è cruciale ad assicurare la legittimità delle elezioni democratiche", ha affermato Stano. L’adesione del Montenegro all’Ue è "una scelta strategica di una maggioranza schiacciante dei cittadini del Montenegro, dichiarata pubblicamente dalla grande maggioranza degli attori politici". "Il progresso su questo fronte richiede che tutti sostengano il funzionamento delle istituzioni democratiche e rafforzino lo Stato di diritto", conclude il portavoce. (Beb)