Imprese: rinnovata partnership tra Ice e Alibaba per esportare in oltre 200 Paesi

- Forti del successo registrato lo scorso anno con oltre 1.000 aziende italiane che hanno utilizzato la piattaforma per avviare o sviluppare il proprio export, Alibaba.com e Ice Agenzia continuano nell’impegno a supporto della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione delle Piccole e medie imprese rinnovando l’accordo che consentirà ad altre 1.000 aziende di entrare nell’Italian Pavilion digitale e raggiungere così oltre 200 Paesi al mondo e 40 milioni di clienti attivi sul marketplace B2B. Lo riferisce una nota congiunta di Ice Agenzia e Alibaba. Le aziende italiane che vogliono aderire all’Italian Pavilion – una “fiera online” permanente che mette in contatto le aziende con i grandi distributori – tramite l’accordo possono usufruire di molteplici benefici. In primis, saranno finanziate da Ice per una durata di 24 mesi e godranno di un programma di formazione con supporto alla registrazione su Alibaba.com, oltre a essere guidate all’utilizzo della piattaforma per sfruttare al meglio l’opportunità di internazionalizzazione. Non da ultimo, le aziende partecipanti riceveranno da Alibaba.com un credito per finanziare gratuitamente campagne pubblicitarie in keyword advertising per generare ulteriore flusso di traffico verso la vetrina aziendale. (segue) (Res)