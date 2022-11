Imprese: rinnovata partnership tra Ice e Alibaba per esportare in oltre 200 Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italian Pavilion è la sezione della piattaforma appositamente dedicata alle imprese italiane e al Made in Italy. I prodotti italiani presenti su Alibaba.com, infatti, hanno registrato una crescita del +100 per cento negli ultimi due anni, oltre ad aver suscitato un grande e crescente interesse nei confronti degli acquirenti presenti sulla piattaforma. Anche il successo del marketplace è cresciuto notevolmente (+55%) sempre negli ultimi due anni, di pari passo con il numero di richieste mensili – in media 9.000 – che ricevono le aziende italiane. Come sottolinea la nota, l’Italia è sempre stato un mercato strategico per Alibaba Group tanto da vantare un team dedicato per Alibaba.com e un ufficio locale aperto nel 2015. Da allora sono stati raggiunti molti traguardi insieme alle aziende italiane che hanno investito con successo sulla piattaforma B2B consapevoli dell’importanza della digitalizzazione per lo sviluppo del business in Cina e nel resto del mondo. Lo scorso anno, grazie alla collaborazione con Ice, oltre 1.000 aziende italiane si sono affacciate sulla piattaforma Alibaba.com e hanno esportato in Paesi prima irraggiungibili. Esse rappresentano in maniera omogenea il Paese (34 per cento dal Nord, 34 per cento dal Centro e 32 per cento dal Sud e dalle Isole) e tutti i principali settori del Made in Italy (47 per cento beni di consumo – tra cui Fashion, Beauty & Personal Care, 46 per cento agro-alimentare e 7 per cento macchinari). (Res)