Imprese: rinnovata partnership tra Ice e Alibaba per esportare in oltre 200 Paesi (3)

- “Continuiamo a operare per coadiuvare le Pmi nazionali esportatrici nell’adozione di nuove tecnologie e strumenti digitali" afferma Carlo Ferro, presidente di Ice Agenzia. "Anche se durante la pandemia il numero delle imprese che esportano online è cresciuto, ad oggi, ancora solo il 5 per cento delle Pmi utilizza questi canali. Aumentare questo numero e allargare il loro orizzonte di mercati è il nostro impegno, come Ice Agenzia, per rafforzare la diffusione del Made in Italy. In questa direzione vanno le nostre 20 nuove azioni, 20 cose nuove che quattro anni fa non facevamo, tra cui le 33 vetrine del Made in Italy che ad oggi hanno portato più di 7.000 Pmi a esportare online. La collaborazione mondiale con Alibaba.com, avviata nel 2020 con un focus specifico sul B2B che oggi rinnoviamo, si inserisce in questa strategia. I numeri ci hanno dato ragione: abbiamo portato 950 aziende a vendere più di 35.000 prodotti in 194 mercati: il mondo, non solo Cina. E ora vogliamo portare 'a bordo' altre 1.000 piccole e micro imprese, in bocca al lupo a tutti, imprese e team Ice-Alibaba!", ha dichiarato Ferro. Da parte sua Luca Curtarelli, Country Manager Italia, Spagna e Portogallo di Alibaba.com ha affermato: “L'Italia è uno dei mercati più famosi e amati al mondo con una lunga storia di prodotti di alta qualità, il Made in Italy è molto richiesto a livello internazionale e ogni regione si differenzia per le proprie peculiarità. “Il nostro obiettivo è fare in modo che le aziende locali siano presenti sulla piattaforma, visibili ai buyer di oltre 200 Paesi nel mondo e l’accordo con Ice è pensato proprio per facilitare – e supportare – il loro ingresso”.(Res)