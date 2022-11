Roma: Cgil, quartiere Corviale necessita interventi su sicurezza e servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quartiere di Corviale, a Roma, "non si può senza qualche amarezza e preoccupazione non riscontrare l'assenza di un soggetto istituzionale centrale quale il Comune di Roma". Lo afferma in una nota la Cgil di Roma Centro Ovest Litoranea. "Ieri, congiuntamente alle associazioni del territorio e ad alcune nostre categorie, abbiamo incontrato una rappresentanza della Regione Lazio, assessorato Politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero, oltre alla dirigenza dell'Ater, al fine di dibattere sul piano di recupero del Corviale - spiega nella nota -. Malgrado l'impegno profuso dalla Regione Lazio apprezzando comunque gli sforzi effettuati per riqualificare il quartiere dallo stato di degrado in cui versa il serpentone di Corviale, non si può senza qualche amarezza e preoccupazione non riscontrare l'assenza di un soggetto istituzionale centrale quale il Comune di Roma. In tal senso - aggiunge -, insieme alle associazioni territoriali abbiamo inoltrato un'urgente richiesta di incontro alle istituzioni cittadine, perché il quartiere necessita di un rapido intervento in termini di sicurezza e servizi, auspicando la massima condivisione con le rappresentanze dei cittadini anche in virtù di quanto previsto nel Pnrr in materia di co-programmazione e co-progettazione". La segretaria generale della Cgil di Roma Centro ovest litoranea Donatella Onofri, nella nota sottolinea: "Dal canto nostro abbiamo rilanciato i nostri servizi all'interno della struttura di Corviale, a partire dallo sportello sociale aperto dallo Spi Cgil e dove garantiremo assistenza fiscale, previdenziale e legale agli oltre 4.500 inquilini che qui vivono. Il nostro obiettivo - aggiunge - è quello di essere un presidio democratico nel territorio e dare voce e rendere protagonisti coloro che vivono a Corviale realizzando un progetto di recupero e rilancio di concerto con le associazioni che insieme a noi li rappresentano. La crisi energetica, l'inflazione sta generando nuove povertà - conclude -, nuove fragilità che vanno tutelate a partire dal diritto all'abitare dignitoso, sicuro e di qualità". (Com)