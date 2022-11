Imprese: Unicredit colloca con successo Senior Non-Preferred Green Bond per 1 miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit oggi ha emesso con successo un Senior Non Preferred Green Bond fix-to-floater da 1 miliardo di euro con scadenza a cinque anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo quattro anni, rivolto a investitori istituzionali. L'obbligazione – riferisce una nota – è stata distribuita a diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi e assicurazioni (75 per cento), banche e private banks (13 per cento), hedge funds (6 per cento), enti sovranazionali (6 per cento). Complessivamente, il 78 per cento delle obbligazioni è stato collocato presso investitori con un focus Esg/Sri/Green. La domanda è pervenuta principalmente da: Francia (27 per cento), Regno Unito (17 per cento), Germania/Austria (15 per cento), Italia (14 per cento), Paesi Nordici (12 per cento), Penisola Iberica (7 per cento), Svizzera (3 per cento) e altri (5 per cento). L'emissione fa seguito a un processo di book building che ha raccolto domanda per oltre 2,6 miliardi di euro da parte di più di 200 investitori a livello globale. Grazie a ciò, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 315pb sopra il tasso mid-swap a quattro anni è stato rivisto e fissato a 285pb. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 5,85 per cento, con prezzo di emissione/re-offer di 99,948 per cento. (segue) (Rin)