Imprese: Unicredit colloca con successo Senior Non-Preferred Green Bond per 1 miliardo di euro (2)

- L'emissione di Senior Non-Preferred Green Bond è avvenuta nell'ambito del Sustainability Bond Framework (il “Framework”) di Unicredit pubblicato nel 2021 e allineato ai Green and Social Bond Principles e alle Sustainability Bond Guidelines dell'International Capital Market Association. La rendicontazione annuale garantirà l'allocazione trasparente dei proventi e il monitoraggio anche in termini di impatto ottenuto. Il ricavato è destinato a finanziare specifici progetti in materia di energie rinnovabili, trasporti puliti ed edifici verdi come delineato nel suddetto Framework. L’emissione mira a sostenere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite (Un SDGs) numero 7 (Energia accessibile e pulita), numero 9 (Industria, Innovazione e Infrastrutture) e numero 11 (Città e comunità sostenibili). Questa emissione sottolinea ulteriormente il forte impegno di Unicredit per la sostenibilità e l'importanza strategica delle tematiche Esg per il gruppo. L'emissione fa parte del Funding Plan 2022 e conferma ancora una volta la capacità di UniCredit di accedere al mercato in diversi formati. Unicredit Bank Ag ha agito in qualità di Global Coordinator e di Joint Bookrunner assieme a Barclays, Bnp Paribas, Hsbc, Morgan Stanley, Santander e Ubs. Le obbligazioni, documentate nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes dell'emittente, si classificheranno di pari passu con il debito Senior Non Preferred in essere dell'emittente. I rating attesi sono i seguenti: Baa3 (Moody's), BBB- (S&P), BBB- (Fitch). La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo. (Rin)