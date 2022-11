Brasile: ex candidata sconfitta presidenziali entra nella squadra di transizione di Lula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, infatti, la presidente del Pt, Gleisi Hoffman, aveva infatti invitato l'intero partito centrista ad entrare nella squadra di transizione e puntellare la maggioranza del governo entrante. "Ci piacerebbe molto che l'Mdb partecipasse al gruppo politico di transizione in modo da poter discutere di questioni programmatiche cosa ci aspettano una volta al governo e le difficoltà che potremmo incontrare", ha affermato Gleisi Hoffmann nel corso di una conferenza stampa accanto al presidente nazionale dell'Mdb, Baleia Rossi al termine di una riunione questa mattina presso Camera dei deputati a Brasilia. Rossi dal canto suo ha detto che l'invito sarà discusso con i dirigenti del partito ma che vede uno "spirito collaborativo" verso Lula all'interno dell'Mdb. "È una decisione che non prenderò da solo. L'Mdb ha molti leader, parlerò con ciascuno di loro. Ma posso dire che vedo uno spirito collaborativo nel partito", ha detto. "Credo che entro domani avremo già una decisione", ha aggiunto. (segue) (Brb)