Brasile: ex candidata sconfitta presidenziali entra nella squadra di transizione di Lula (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all'Mdb, il Pt dialoga con altri partiti centristi, come Uniao Brasil, che pure al primo turno aveva presentato un candidato proprio, Soraya Thronicke, e aveva lasciato libertà di coscienza a iscritti e simpatizzanti quando alla decisione per il voto del ballottaggio. Ieri, 7 novembre, il Pt ha incassato il primo risultato positivo. Il presidente del Partito social democratico (Psd), Gilberto Kassab, ha dichiarato che il partito concederà appoggio esterno in parlamento al presidente eletto Lula. "Il Psd, che ha al suo interno diversi leader che hanno già sostenuto Lula alle ultime elezioni, comprende che questo voto di fiducia per dare governabilità al governo Lula è molto importante. Daremo il nostro appoggio esterno per fornire le condizioni affinché il Pt presenti e realizzi le sue politiche pubbliche e il suo programma", ha affermato Kassab in un'intervista all'emittente "Tv Globo". Kassab ha specificato che poiché il partito si è dichiarato neutrale lasciando libertà di coscienza ai propri iscritti e parlamentari in occasione del ballottaggio "non si sente a suo agio" a valutare di entrare con un proprio rappresentante nel governo. (Brb)