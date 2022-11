Iran-Russia: ex ambasciatore Teheran a Mosca, coinvolgimento in Ucraina non serve interessi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ambasciatore iraniano in Russia, Ne'matollah Izadi, ha dichiarato in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa iraniana “Ilna” che l’Iran è caduto “in una operazione di inganno” da parte della Russia che ha portato il Paese a impegnarsi nel conflitto in Ucraina, sottolineando che tale coinvolgimento non serve gli interessi nazionali. Nell’intervista, il diplomatico ha espresso le sue opinioni sulle accuse dell'uso di droni forniti dall'Iran a Mosca nella sua campagna militare contro l'Ucraina e sulle ripercussioni di tale coinvolgimento nei confronti di Teheran. Izadi ha affermato che qualsiasi Paese, inclusa la Russia, dà la priorità ai propri interessi nazionali rispetto a qualsiasi altra questione sia in politica interna che estera ed è quindi sbagliato pensare che questo Paese sacrifichi i propri interessi per il bene degli altri. La Russia, ha affermato, cita il diritto internazionale quando si tratta di cooperazione nucleare con l'Iran, mentre è indifferente a tali regolamenti nella guerra contro l'Ucraina. Izadi ha anche affermato che l'Iran dovrebbe chiedersi se il coinvolgimento nella guerra in Ucraina porterà benefici al Paese, ma se non c'è alcun vantaggio, “non è affatto servire i nostri interessi nazionali”. (Res)