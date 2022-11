Regno Unito: governo trova altre 1.400 leggi europee da abolire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il governo britannico ha individuato altre 1.400 leggi europee da abolire. Lo ha riferito il quotidiano “The Telegraph” alla luce di quanto emerso negli Archivi nazionali. Dopo la Brexit, per evitare lacune normative, sono state trasposte in legge britannica migliaia di leggi, spesso con modifiche molto ridotte. Le norme di derivazione comunitaria rimaste nell’ordinamento britannico dopo la fuoriuscita del Regno Unito dall’Ue non sono però 2.400 - come aveva dichiarato l'attuale premier, Rishi Sunak, durante la sua corsa per la guida del Partito conservatore contro l'ex prima ministra, Liz Truss - ma addirittura 3.800, a quanto è emerso. L’esecutivo di Londra desidera modificare o abolire queste norme entro la fine del 2023. (Rel)