Roma: Milani (Fd'I), Gualtieri sindaco dei 15 minuti ma la città peggiora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ci fa una bella illustrazione del suo primo anno di mandato: cerca disperatamente un plauso da parte dei romani, peccato che Gualtieri non ha cambiato Roma in meglio, bensì in peggio". Lo afferma in una nota il coordinatore di Fratelli d'Italia a Roma, Massimo Milani. "Ci saremmo aspettati da un ex ministro più attenzione e più soluzioni pratiche ai tanti problemi che affliggono la Capitale d'Italia. Sulla mobilità - spiega - addirittura si è peggiorati da un anno a questa parte. La città in 15 minuti che è diventata la città dei 90 minuti. Meno mezzi pubblici in circolo, più macchine, e una mobilità dolce inesistente. Le strade senza manutenzione sono sempre più pericolose fino a provocare la morte di ragazzi anche a piedi. Per non parlare - sottolinea - della gestione dei rifiuti sui cui non si è fatto nulla, con una raccolta differenziata ferma al 45 per cento. E la risposta sarebbe un termovalorizzatore? L'esatto contrario di quello che serve: migliorare la raccolta, fare piccoli impianti di trattamento e utilizzare tutte le tecnologie volte al recupero e valorizzazione dei rifiuti. Che fine hanno fatto le promesse di innovazione ed ecosostenibilità tanto sbandierate dalla sinistra? Il sindaco di Roma però - aggiunge Milani - è convinto di aver fatto bene. Cosa? Ci chiediamo, perché è sotto gli occhi di tutti i cittadini che la situazione è peggiorata. Degrado, rifiuti, traffico duplicato sono evidenti a tutti noi, non è migliorato nulla e quando Gualtieri ci viene a raccontare che la città si è rimessa in moto dal punto di vista culturale sociale ed economico, ci racconta barzellette. Ci parla di risultati rispetto ad una stagnazione economica che vede solo lui. Dove è la rinascita di Roma, o almeno l'inizio? No qui non c'è nessuna ripresa - conclude - , anzi tanta preoccupazione per gli importanti appuntamenti che ci aspettano, a partire dal Giubileo del 2025, sul quale questa amministrazione non sta facendo nulla e rischia di esporre l'Italia intera ad una pessima immagine internazionale". (Com)