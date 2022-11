Ucraina: Zelensky insignisce Sean Penn dell'Ordine al merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attore e regista statunitense Sean Penn è stato in visita in Ucraina per la terza volta dall’inizio della guerra. Lo ha reso noto il canale Telegram del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha incontrato l’attore. “Questa volta il nostro incontro è stato speciale. Sean ha portato la sua statuetta degli Oscar come simbolo di fede nella vittoria del nostro Paese. Resterà in Ucraina fino alla fine della guerra”, ha riferito il capo dello Stato. Zelensky ha a sua volta insignito Penn dell'Ordine al merito. “Grazie per tale sincero sostegno e contributo significativo alla popolarizzazione dell'Ucraina nel mondo”, si legge nel messaggio. (Kiu)