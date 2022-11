Israele: presidente Herzog inizia domani consultazioni partiti per formazione nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente israeliano Isaac Herzog ha annunciato che inizierà a partire da domani le consultazioni con i partiti per la formazione del nuovo governo. Lo riferiscono i media israeliani. La prima consultazione avverrà domani pomeriggio con il partito Likud di Benjamin Netanyahu, che si è piazzato al primo posto alle elezioni del primo novembre ottenendo 32 seggi e che potrebbe formare una coalizione forte di 64 seggi in grado di esprimere un governo. Il secondo partito sarà Yesh Atit del primo ministro uscente, Yair Lapid, secondo partito della Knesset (il parlamento monocamerale israeliano) con 24 seggi. Le consultazioni termineranno venerdì in mattinata con l’incontro con il Partito laborista. Le formazioni politiche dovranno indicare il nominativo del deputato al parlamento in grado di ottenere il consenso di 61 colleghi su 120. Subito dopo le consultazioni Herzog assegnerà l’incarico per formare un esecutivo. Il deputato che riceverà l’incarico avrà a disposizione 28 giorni di tempo, ed eventualmente altri 15 giorni per comporre il governo.(Res)