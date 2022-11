Lazio 2023: Conte, su sanità basta connubio con politica in scelta direttori Asl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro punto qualificante del programma M5s è la sanità del Lazio: "ci batteremo per rompere il connubio perverso tra politica e sanità, noi vogliamo che il nostro candidato presidente si impegni a evitare la discrezionalità nella scelta dei direttori delle Asl e dei direttori amministrativi e sanitari. Vogliamo persone qualificate e competenti che non rispondano a logiche di partito o singole correnti. Infine, bisogna lavorare con le risorse del Pnrr per la sanità territoriale l'assistenza domiciliare". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa, nella sede del movimento in via di Campo Marzio a Roma. (Rer)