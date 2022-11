Imprese: Banco Bpm, decisione su nuova partnership nel settore bancassicurativo entro fine esercizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm sta proseguendo le valutazioni in merito ad una possibile nuova partnership nel settore bancassicurativo esclusivamente per il ramo Danni ed ha avviato approfondite analisi dal punto di vista strategico, finanziario e operativo delle offerte non vincolanti ricevute da alcuni potenziali partner. Il processo di valutazione dovrebbe concludersi entro la fine dell’esercizio in corso. Lo rende noto Banco Bpm, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato la situazione patrimoniale ed economica al 30 settembre 2022 del gruppo Banco Bpm. (Rin)