Usa: la Florida non consente l'ingresso ai seggi agli osservatori federali

- Gli osservatori federali degli Stati Uniti non potranno entrare nei seggi elettorali della Florida per lo spoglio dei voti depositati in occasione delle elezioni di medio termine. Lo ha fatto sapere il consigliere generale del dipartimento di Stato della Florida, Brad McVay, in una lettera al dipartimento di Giustizia inviata ieri ma resa pubblica solo oggi dall'emittente "Cnn". Secondo i funzionari statali, gli osservatori federali "non sono inclusi nella lista delle persone cui è concesso entrare nei seggi elettorale", cosa che in ogni caso "sarebbe controproducente e potrebbe minare la fiducia dei cittadini nelle elezioni". Il dipartimento di Giustizia di Washington aveva recentemente annunciato l'intenzione d'inviare osservatori in 24 Stati tra cui la Florida, dove sarebbero giunti nelle contee di Broward, Miami-Dade e Palm Beach. Secondo McVay, tuttavia, le autorità federali "non hanno spiegato per quale ragione gli osservatori dovrebbero recarsi in queste contee". (Was)