Vigevano: contatto Salvini-autorità locali per ponte sul Ticino

23 luglio 2021

- Contatto tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, ed il presidente della provincia di Pavia, Giovanni Palli, a proposito del ponte cittadino. Salvini - si legge in una nota - ha garantito massimo impegno per reperire il finanziamento necessario a collegare le due sponde del Ticino. Dal dicastero di Porta Pia trapela ottimismo, ci potrebbero essere novità ufficiali e positive entro le prossime settimane. (Com)