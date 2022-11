Cop27: Venezuela, Maduro propone fondo per finanziare perdite per lotta a cambiamento clmatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto al vertice Cop27 in corso a Sharm el Sheik, il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha lanciato un appello a creare un fondo internazionale per finanziare le perdite sostenute nella lotta al cambiamento climatico. Occorre mettere in campo misure "concrete", "urgenti" per dare risposte a problemi non più rinviabili, ha detto Maduro parlando di interventi che non devono possono essere rallentati da lentezze burocratiche: servono meccanismi in grado di "proteggere i popoli danneggiati più vulnerabili". Bisogna "uscire dall'arroganza e dall'individualismo", ha proseguito il presidente del Venezuela ricordando la responsabilità delle potenze occidentali nella crisi climatica. "Il Venezuela è responsabile di meno dello 0,4 per cento delle emissioni globali di gas serra", ha detto il capo dello Stato secondo cui "è doloroso ammettere che la grandezza di questa crisi non ci coglie di sorpresa". (Vec)