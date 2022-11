Lazio 2023: Conte, no a nuovi inceneritori, seguire esempio Colleferro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono dei punti qualificanti del programma del M5s in vista delle prossime regionali del Lazio, a partire dalla materia ambiente e gestione dello smaltimento dei rifiuti: "è chiaro il nostro progetto non potrà mai basarsi sulla costruzione di nuovi inceneritori, così come è stato progettato per la Capitale". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa, nella sede del movimento in via di Campo Marzio a Roma. "Non diciamo nulla di nuovo, era già nel programma per la Regione Lazio. Vogliamo realizzare un progetto che concretamente si sta facendo a Colleferro, dove è stata abbandonata l'idea dell'inceneritore - ha aggiunto Conte -. Siamo in buona compagnia, tutta l'Europa ci sta avvisando che la costruzione di nuovi inceneritori non sarà più sostenibile finanziariamente. E' una follia incenerire le materie prime, le dobbiamo riutilizzarle, valorizzarle". Altri punti cardine riguardano la centrale Enel di Civitavecchia, "che dobbiamo riconvertire verso le rinnovabili e bisogna farlo in fretta", ha sottolineato Conte. Poi la sanità: "ci batteremo per rompere quel connubio perverso che esiste tra politica e sanità, dobbiamo lavorare per una sanità territoriale e un altro pilastro sarà la mobilità sostenibile", ha concluso Conte (Rer)