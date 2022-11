Ortona: Cisl, ennesima tragedia, non si può morire sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Abruzzo "si registra un altro incidente sul lavoro. Non si può perdere la vita sul lavoro, dobbiamo fermare questa emergenza". Lo affermano Giovanni Notaro, segretario generale Cisl Abruzzo-Molise e Amelio Angelucci, segretario generale della Fit Cisl Abruzzo-Molise, nel commentare l'incidente mortale sul lavoro, di questa mattina, avvenuto al porto di Ortona dove, questa volta, a perdere la vita è stato un marittimo di 41 anni, deceduto mentre era in servizio su di una nave ormeggiata. Il tragico incidente si è verificato a causa della rottura di un gancio che ha colpito violentemente il marittimo, rendendo vano ogni tentativo di soccorso. "La sicurezza non è un costo dobbiamo fare qualcosa di molto più concreto per fermare questa terribile serie di infortuni mortali. Esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del lavoratore - continuano i due dirigenti sindacali -. Dobbiamo fermare la strage che riguarda ormai tutti i settori economici e produttivi ed ogni fascia di età. Un fatto grave ed inaccettabile. Nel mese scorso avevamo, insieme a Cgil e Uil, dedicato un settimana, con una serie di iniziative unitarie, a livello regionale e nazionale e nei luoghi di lavoro, dedicata al tema della 'Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro' che si è conclusa con una manifestazione nazionale il 22 ottobre per dire basta a questa lunga scia di sangue. La sicurezza sul lavoro è una priorità del Paese. Continueremo a sostenere questa campagna sensibilizzazione - concludono Notaro e Angelucci - e l'appello per il rispetto delle condizioni minime di tutela della salute, della dignità del lavoro e dei diritti contrattuali perché questa piaga dei morti sul lavoro deve finire". (Gru)