Imprese: Forte (Agenzia Ice), per Eicma investimento più alto mai realizzato per sostenere aziende

- "In questi giorni di grandi successi sportivi vinciamo due volte, come costruttori e produttori di ciclomotori, ma anche come grandi organizzatori fieristici. Il governo e agenzia Ice sono molto vicini a Eicma tradizionalmente, e quest'anno abbiamo fatto un investimento che è il più alto mai realizzato, con l'obiettivo di portare sempre più operatori e giornalisti dall'estero perché le imprese che sono qui e espongono hanno piacere di avere molti visitatori e il grande pubblico, ma devono anche poi fare affari: l'agenzia sta spingendo molto su questo anche favorendo una diversificazione geografica". Lo ha detto Maurizio Forte, direttore dell'ufficio di coordinamento promozione del made in Italy, Agenzia ICE a margine di un evento a Eicma. "Ci sono i grandi player europei e gli USA, che sono i nostri clienti principali, ma anche tanti piccoli mercati che stanno crescendo e dobbiamo curare con attenzione", ha concluso. (Rem)