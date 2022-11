Migranti: Gasparri (FI), presenza Ong nel Mediterraneo incrementa viaggi disperati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Se qualcuno avesse avuto ancora qualche dubbio, quanto emerso oggi da un documento riservato Frontex e apparso sulle agenzie conferma quello che ribadisco da tempo riguardo la presenza delle imbarcazioni delle Ong nel Mediterraneo. Per i flussi migratori, infatti, queste presenze rappresentano un effettivo fattore di attrazione, 'pull factor' come si dice tecnicamente, che di fatto incrementa le partenze, l'illegalità degli scafisti e con loro purtroppo anche naufragi e morti. Le Ong vanno fermate una volta per tutte, sono responsabili di quanto avviene nel Mediterraneo e uno strumento utilizzato da trafficanti di disperati per portare a termine il loro lavoro. Basta con il falso buonismo e la retorica che anche oggi ho ascoltato sui recenti arrivi di navi in Italia, se si vogliono realmente evitare le tragedie del mediterraneo bisogna porre fine a questi taxi del mare a servizio dell'illegalità". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (Rin)