Regno Unito: presentato disegno di legge su "supermaggioranza" per referendum costituzionali

- I futuri referendum nel Regno Unito potrebbero richiedere una "supermaggioranza" per attuare dei cambiamenti costituzionali. Questo quanto previsto in un disegno di legge presentato a Westminster da Ian Paisley, deputato del Partito democratico unionista (Dup). Il testo della norma è attualmente in prima lettura e verrà presto pubblicato sulla gazzetta della Camera dei Comuni. Una seconda lettura, con annesso dibattito, potrebbe essere effettuata a inizio 2023. Come riferisce il quotidiano scozzese "The National", non sono noti i dettagli del testo e in particolare cosa si intenda per "supermaggioranza". (Rel)