Grecia-Egitto: Mitsotakis, con al Sisi ragioniamo su nuova interconnessione energetica (3)

- A margine della conferenza Mitsotakis ha inoltre incontrato l'inviato presidenziale speciale degli Stati Uniti per il clima John Kerry. Secondo fonti citate dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa", durante il suo incontro con Kerry il premier greco ha discusso della cooperazione greco-statunitense contro i cambiamenti climatici e del raggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. Il premier greco ha informato Kerry circa i preparativi per la iniziativa "Our Ocean Conference" che si terrà nel 2024 in Grecia, nonché sul sostegno della Grecia alla "Green Shipping Challenge" di Usa e Norvegia. (Gra)