Lazio 2023: Astorre (Pd), Conte vuol far cadere alleanza su tema che non riguarda Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il presidente del M5s Giuseppe Conte "vuole far cadere il campo largo, mettere fine a una ottima esperienza di governo, su un tema che non riguarda la Regione Lazio che è il termovalorizzatore di Roma". Lo ha detto il segretario del Pd del Lazio, Bruno Astorre, a margine della presentazione del rapporto del sindaco Roberto Gualtieri all'Auditorium. "La legge ha dato poteri al sindaco di Roma per quello, non è competenza della Regione Lazio. Con i diktat non non si va da nessuna parte", ha concluso. (Rer)