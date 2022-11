Lavoro: sindacati, su taglio reddito dipendenti Eur Spa non ci stiamo, prosegue stato agitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 26 ottobre scorso si è svolto l'atteso incontro tra Eur Spa e le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa. L'incontro, sollecitato dalle federazioni di categoria aveva lo scopo di verificare le condizioni per una possibile revoca dello stato di agitazione in corso, dichiarato per la carenza di relazioni sindacali e per la decisione, unilaterale da parte dell'azienda, guidata dall'amministratore delegato Angela Cosselu, di non rispettare la contrattazione integrativa preesistente. Lo comunicano in una nota i sindacati. Nello specifico, l'ad aveva più volte dichiarato che non sarebbe stato finanziato il welfare aziendale oltre a non riconoscere alcun premio di risultato al personale dipendente. "Abbiamo accolto con grande soddisfazione la notizia di qualche giorno fa per l'aumento di capitale, di ben 93 milioni di Euro, deliberato il 14 ottobre dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Eur Spa - hanno spiegato Giancarlo Cenciarelli di Fp Cgil Roma e Lazio, Andrea Ladogana di Cisl Fp Roma Capitale Rieti e Andrea Morichini di Uil Pa Roma e Lazio. "I due soci - proseguono -, ministero dell'Economia e delle Finanze, che detiene il 90 per cento delle quote societarie, e Roma Capitale, che detiene il restante 10 per cento, hanno tenuto conto dell'importanza strategica della società, che non può essere ridotta alla sola gestione immobiliare dell'importante patrimonio edilizio di proprietà ma che può rappresentare un vero e proprio volano per l'economia della Capitale e del Lazio. Un risultato ottenuto - aggiungono -, come riconosciuto anche dall'amministratore delegato nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa, grazie al lavoro di tutti i dipendenti di Eur Spa. Dopo queste notizie e dopo le parole della dottoressa Cosselu - sottolineano - ci saremmo aspettati un tavolo sindacale più disponibile e meno rigido, rispetto ai precedenti, nell'affrontare il nodo irrisolto del welfare aziendale". (segue) (Com)