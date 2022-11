Usa: criptovalute, Binance acquisterà la rivale Ftx.com

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma statunitense di scambio di criptovalute Binance ha firmato una lettera d'intenti per l'acquisto della rivale Ftx.com, fondata nel 2017 da Sam Bankman-Fried. Lo hanno reso noto su Twitter i vertici di entrambe le società. Si tratta di un'operazione di grande importanza per il settore: Binance è infatti la principale piattaforma al mondo per volume di scambio di critpovalute, mentre Ftx è la quarta. Quest'ultima, tuttavia, ha acquisito un ruolo leader nell'industria della blockchain statunitense ed è considerata una realtà in forte crescita, nonostante il contemporaneo calo del valore delle valute digitali. (Was)