Veneto: Guarda (Ev), a Vicenza lavoro insufficiente su qualità dell'aria

- "Il Sole 24 Ore", in collaborazione con Legambiente, nei scorsi giorni ha pubblicato il 29esimo rapporto sull'ecosistema urbano. "A Vicenza, città e provincia, entrambe guidate da Francesco Rucco, la qualità dell'aria rimane pessima; questo è indice di un lavoro insufficiente che mette a repentaglio la salute dei cittadini - ha commentato Cristina Guarda, consigliera regionale veneta di Europa verde -. Vicenza risulta essere ancora lontana dai limiti suggeriti dall'Organizzazione mondiale della sanità per la tutela della salute rispetto all'inquinamento atmosferico. Urge un cambio di rotta per garantire un futuro migliore al nostro territorio". (Rev)