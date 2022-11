Imprese: Colonnino (Piaggio), soddisfatti risultati gruppo, per 2023 driver sia prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Gruppo Piaggio è andato molto bene nei primi nove mesi, quindi siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo, la situazione internazionale certo non è di facile interpretazione quindi bisogna usare la prudenza anche come driver per il 2023 che è di difficile interpretazione". Lo ha detto l'amministratore delegato di Piaggio, Michele Colaninno, a margine di un evento a Eicma sottolineando che "c'è una grande voglia di ritorno di tutta l'industria, ma anche degli appassionati, quindi oggi è una giornata molto importante perché cerchiamo di scrollarci di dosso due anni molto complicati che consideriamo alle spalle". "L'instabilità che stiamo attraversando per una situazione geopolitica non facile e di non facile soluzione, per quanto si possa capire oggi non aiuta a fare previsioni utili e positive", ha proseguito, aggiungendo però che "il gruppo piaggio è presente in tutto il mondo e quindi la situazione è di crescita in tutti i mercati. Sono convinto che una soluzione poi la troveranno perché deve prevalere il buon senso, come sempre". (Rem)