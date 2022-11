Repubblica Ceca-Italia: l'Italian Wine Emotion di Praga celebra beIT e Roma Expo 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha sottolineato l'ambasciatore d'Italia, Mauro Marsili, "la dodicesima edizione dell'Italian Wine Emotion è l'occasione per celebrare un anno dal lancio della campagna mondiale di nation branding BeIT, che ha nella Repubblica Ceca uno dei Paesi obiettivo”. “L'Iwe 2022 ci offre inoltre l'opportunità di promuovere la candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030. Roma è l'unica città europea candidata ed è un modo per riportare l'Expo in Europa, oltre che in Italia, dopo il successo di Milano nel 2015”, ha continuato Marsili. Il presidente della Camic, Danilo Manghi, ha confermato l'importanza delle attività promozionali B2B per il rafforzamento del Made in Italy sul mercato ceco: "L'Italia è ampiamente il primo fornitore di vino nella Repubblica Ceca. L'import ha superato i 60 milioni di euro nel 2021, segnando un trend di crescita fenomenale nell'ultimo decennio. Questo grazie a un potere d’acquisto sempre maggiore, ma anche all'apertura del consumatore ceco a vini meno noti, di piccole produzioni e di regioni emergenti nella viticoltura, che spesso vengono conosciuti durante i viaggi in Italia e ricercati al rientro. Gli importatori cechi lo sanno e sono molto attenti e preparati in questo senso". (segue) (Vap)