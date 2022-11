Porti: Serracchiani (Pd), D'Agostino presidente Espo orgoglio Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "L'elezione all'unanimità di Zeno D'Agostino alla presidenza dei porti europei è un orgoglio per l'Italia, un riconoscimento alla competenza del presidente del Sistema portuale del Mare Adriatico orientale su cui abbiamo trasversalmente riposto fiducia, e un'occasione per valorizzare al massimo le potenzialità degli scali della penisola. Dopo la riforma Delrio con la 'cura del ferro' ora bisogna fare un altro passo avanti per completare l'idea del porto come sistema logistico e industriale, bisogna puntare sulla digitalizzazione, sulle connessioni e sulla semplificazione. Dal suo osservatorio operativo, D'Agostino potrà dare un notevole contributo". Lo afferma la presidente del gruppo del Partito democratico alla Camera, Debora Serracchiani, nel congratularsi con Zeno D'Agostino, eletto nuovo presidente della European sea ports organisation (Espo). (Com)