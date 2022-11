Spagna: agente Guardia civil condannato a 15 mesi per aver diffuso notizia falsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente della Guardia civil spagnola è diventata la prima persona ad essere condannata a 15 mesi di reclusione per aver pubblicato su Twitter un video di una brutale aggressione a una donna, attribuendola falsamente ai minori non accompagnati di un centro di Canet de Mar (Barcellona). Le immagini, infatti, si riferivano a una aggressione avvenuta in Cina. L'imputato ha accettato i 15 mesi di carcere per un reato contro i diritti fondamentali ("ledere la dignità delle persone per motivi discriminatori"), ma non dovrà andare in prigione: la pena è stata sospesa a condizione che non sia recidivo e che segua un corso di rieducazione. (Spm)