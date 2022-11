G20: Indonesia conferma partecipazione di Xi e Biden al vertice di Bali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Joe Biden, parteciperanno al vertice G20 in programma a Bali, in Indonesia, il 15 e 16 novembre prossimi. Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il presidente indonesiano, Joko Widodo, affermando che Xi e Biden sono tra i 17 capi di Stato che hanno confermato la loro presenza. Washington e Pechino non hanno tuttavia confermato un incontro tra i rispettivi presidenti a margine del summit, che potrebbe segnare il primo faccia a faccia tra i due dall'ingresso di Biden alla Casa Bianca. Secondo il "South China Morning Post" i preparativi per un colloquio sarebbero tuttavia in corso, sebbene nessuna delle parti sia disposta ad annunciarlo pubblicamente in questa fase. Negli scorsi mesi il presidente Xi Jinping ha inviato all'omologo statunitense un segnale di distensione, dicendosi disposto a "lavorare con gli Stati Uniti per trovare il modo di andare d'accordo a beneficio di entrambi". La gestione del dossier Taiwan rappresenta tuttavia un significativo banco di prova nonché uno dei principali fattori di rischio per la tenuta del rapporto bilaterale, come ripetuto negli ultimi mesi dalla diplomazia cinese. (Cip)