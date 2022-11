Scuola: Regione Lazio, al via a percorso formativo gratuito contro violenza verbale nello sport (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavorare sul tema dello sport e del suo linguaggio è senza dubbio una necessità fondamentale per la crescita delle nuove generazioni, un rapporto sano con il tifo e con gli avversari contribuisce sensibilmente alla formazione di cittadini digitali consapevoli e responsabili", ha proseguito la fondatrice di Parole Ostili, Rosy Russo. "Il nostro progetto - ha concluso -, realizzato insieme al ministero dell'Istruzione, vuole fornire un luogo di incontro per tutto il corpo docente dove trovare materiali gratuiti per l'insegnamento dei principi base della cittadinanza digitale". (Com)