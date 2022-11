Lombardia: Consiglio approva all'unanimità mozione contro reintegro personale no-vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico che chiede all'assessore al welfare di "dare indicazioni ai Direttori Generali delle Ats e Asst lombarde affinché il reintegro degli operatori sanitari no-vax non avvenga presso i reparti con pazienti fragili maggiormente a rischio". Il gruppo di Fratelli d'Italia non era presente in Aula al momento della votazione. La mozione fa seguito a quanto deciso dal governo in merito al reintegro del personale sanitario no-vax nei reparti.(Rem)