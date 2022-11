Lombardia: Astuti (Pd), destinare funzionari novax reintegrati a funzioni amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all'approvazione all'unanimità della mozione presentata dal consigliere regionale e capogruppo del Pd in commissione sanità Samuele Astuti che impegna la Giunta a non reintegrare gli operatori sanitari novax nei reparti con pazienti fragili, il consigliere dem ha poi commentato l'esito della votazione: "È evidente che il reintegro non sarebbe risolutivo, come ha dichiarato anche Filippo Anelli, presidente della Federazione degli ordini dei medici, come è altrettanto evidente la necessità di tutelare i pazienti fragili, per i quali il Covid potrebbe essere ancora molto rischioso, come peraltro già chiesto dall'Anaoo Assomed, il sindacato maggiormente rappresentativo dei medici ospedalieri". "Per questo abbiamo chiesto alla Giunta di dare disposizioni chiare, precisate in una delibera, ai direttori generali di Ats e Asst affinché non reintegrino gli operatori sanitari novax nei reparti, ma li destinino a funzioni amministrative", conclude Astuti.(Com)