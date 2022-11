Milano: F. Sala, mi associo a cordoglio per morte 14enne investito da tram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una vita che si spegne a 14 anni a causa di un drammatico incidente stradale, in pieno centro a Milano, provoca un grande dolore in tutti noi". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, assessore all'Istruzione, commentando la prematura scomparsa di uno studente che, a bordo della sua bicicletta, stava raggiungendo la scuola che frequenta ed è stato travolto da un tram. "Penso alla sua famiglia, ai suoi amici e ai compagni di classe che - ha continuato il vicepresidente F. Sala - all'improvviso hanno perso il sorriso di un ragazzo che con loro condivideva il percorso scolastico iniziato due mesi fa". "Da padre - ha concluso - non esito a comprendere la disperazione dei suoi genitori e mi associo al cordoglio già espresso dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e da altri colleghi della Giunta regionale" (Com)