Decreto Aiuti ter: Pd, volontariato escluso, destra penalizza Terzo settore

- Le associazioni di volontariato “sono state escluse dai beneficiari del decreto Aiuti ter. Si tratta di un fatto grave che penalizza la Croce rossa italiana e gli enti che si occupano dei servizi di trasporto di emergenza per conto del Ssr o delle Asl, danneggiate in questi mesi dagli aumenti dei costi energetici e dei carburanti”. Così in una nota i deputati del Pd eletti in Toscana Laura Boldrini, Simona Bonafè, Christian Di Sanzo, Marco Furfaro, Emiliano Fossi, Marco Simiani e Federico Gianassi, firmatari dell'emendamento al decreto Aiuti Ter respinto dalla Commissione speciale della Camera. “Governo e maggioranza – aggiungono – hanno dimostrato scarsa attenzione per tutti quei volontari che si impegnano attivamente e spesso gratuitamente per garantire assistenza ai bisognosi e che sono in condizioni critiche per mancanza di mezzi e di risorse. Siamo convinti che questa iniziativa sia necessaria per sostenere l'attività del Terzo settore: riproporremo quindi l'emendamento nel prossimo provvedimento utile". A supporto della proposta anche i senatori toscani del Partito democratico, Dario Parrini, Ylenia Zambito e Silvio Franceschelli. (Rin)