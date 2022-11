Roma: Sidoli (Ape), primo anno Gualtieri fallimentare sui diritti animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo anno di governo del sindaco di Roma Roberto Gualtieri "è stato fallimentare in merito alla tutela e al benessere degli animali". Lo afferma in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). "La nostra - spiega - è una constatazione puramente oggettiva. Il programma sui diritti degli animali di Roma Capitale è stato scritto da noi e di tutti i punti che abbiano inserito, non c'è ne uno che è stato realizzato. Chiediamo al sindaco un incontro per portare a compimento almeno il punto programmatico più urgente: la nomina del Garante dei diritti degli animali. Questa figura non deve essere ricoperta da un qualsiasi burocrate, ma da un sincero alleato degli animali che sappia lavorare in sinergia con le associazioni animaliste". "Auspichiamo che la nostra richiesta - conclude Sidoli - si traduca nel breve termine in una rinnovata cooperazione fattiva al fine di attuare quanto presente nel programma e quanto sottoscritto davanti alle Onlus animaliste".(Com)