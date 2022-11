Romania: ministro Energia, no alla chiusura delle centrali elettriche a carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania non chiuderà nessuna centrale elettrica a carbone. Lo ha annunciato il ministro romeno dell'Energia, Virgil Popescu. "Non chiudiamo nessuna unità di produzione di energia elettrica a carbone, ma, al contrario, stiamo investendo nella modernizzazione e nella preparazione per il futuro. Ecco perché voglio ringraziare i miei colleghi deputati per i voti a favore dell'ordinanza di emergenza del governo sulla decarbonizzazione del settore energetico", ha scritto Popescu su Facebook.(Rob)