Lazio: Panunzi (Pd), ok in Regione a decreto per istituzione monumento naturale parco della Mola

- La commissione Agricoltura e ambiente della Regione Lazio "ha votato all'unanimità parere favorevole al decreto del presidente Nicola Zingaretti per l'istituzione del monumento naturale del Parco della Mola a Oriolo Romano". Lo comunica in una nota il consigliere regionale del Partito democratico Enrico Panunzi. "Averlo fatto nell'ultima commissione di questa legislatura rende ancora più grande la soddisfazione del risultato ottenuto. L'amministrazione comunale di Oriolo Romano - spiega - e l'intera comunità oriolese hanno fortemente voluto raggiungere questo traguardo, con l'organizzazione di iniziative e manifestazioni mirate alle quali io stesso ho partecipato. Non ho quindi mai fatto mancare il mio impegno all'istituzione del monumento naturale, perché questo riconoscimento darà impulso alla valorizzazione di un'area di grande pregio storico e naturalistico. Il Parco della Mola - sottolinea - si estende a pochi chilometri dal centro di Oriolo Romano e prende il nome da un vecchio molino costruito nel 1573, che sfruttava le acque del fiume Mignone del fosso Biscione per realizzare la molitura del grano da farina. Un luogo unico - conclude -, che contraddistingue per la sua bellezza questa parte del territorio della Tuscia". (Com)