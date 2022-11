Cina: Xi sollecita forze armate a migliorare addestramento e prontezza al combattimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova formazione della Commissione militare centrale del Partito comunista cinese, incaricata di gestire le forze armate e la politica interna dell'esercito, è stata svelata il 23 ottobre, al termine della prima sessione plenaria del nuovo Comitato centrale del Partito. Il presidente Xi Jinping – oltre a ottenere un inedito, terzo mandato da segretario generale del Partito – è stato riconfermato anche quale presidente della Commissione, carica che detiene dal 2012. Zhang Youxia, 72 anni, è stato rieletto alla vicepresidenza dell'apparato militare dopo averne assunto la guida per la prima volta nel 2017. È un collaboratore di lunga data del presidente, nonché uno dei pochi alti ufficiali militari con esperienza di combattimento. Secondo Li Nan, ricercatore senior presso l'Università Nazionale di Singapore, la riconferma di Zhang punta ad assicurare continuità all'amministrazione delle forze armate nel quadro delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti, alimentate dalle ambizioni cinesi su Taiwan. Zhang sembrerebbe inoltre intrattenere uno stretto legame personale con Xi, privilegio concesso a pochi ufficiali militari. L'altro incarico da vicepresidente è stato invece assunto da He Weidong, 65 anni, che ha maturato esperienza alla guida del Comando del teatro orientale, responsabile della gestione della questione taiwanese. He, secondo quanto riferito dal quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", avrebbe avuto anche un ruolo nella pianificazione delle vaste esercitazioni militari tenute dalle forze armate lo scorso agosto, in risposta alla visita a Taipei della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi. Gli altri quattro membri della Commissione sono Li Shangfu, Liu Zhenli, Miao Hua e Zhang Shengmin. (Cip)