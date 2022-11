Argentina-Arabia Saudita: ministro degli Esteri Cafiero domani in visita a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Argentina, Santiago Cafiero, sarà domani in Arabia Saudita per partecipare al settimo incontro della Commissione mista bilaterale Argentina-Arabia Saudita. La visita di Cafiero a Riad, si legge in una nota di Buenos Aires, è la prima di un ministro degli Esteri argentino dal 2014, e il suo obiettivo, prosegue la nota, è quello di "ampliare le opportunità commerciali tra i due Paesi, in particolare nel settore agricolo, e identificare possibili investimenti sauditi in vari settori come l'agricoltura, la chimica e l'energia". Al centro dei colloqui, prosegue la nota, ci saranno "i diversi aspetti delle relazioni bilaterali, comprese le opzioni e le capacità di entrambi i Paesi di favore la transizione energetica, la cooperazione e l'interazione del settore aerospaziale e satellitare, progetti di investimento in settori strategici e servizi basati sulla conoscenza". (segue) (Abu)