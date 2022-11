Argentina-Arabia Saudita: ministro degli Esteri Cafiero domani in visita a Riad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la visita sarà consegnata alla delegazione saudita, guidata dal ministro dell'Ambiente, dell'acqua e dell'agricoltura, Abdulrahman Al-Fadhli, una proposta di roadmap per il rafforzamento delle relazioni bilaterali nel 2023. L'Argentina, prosegue la nota, si presenta in questo senso come "un partner importante per la sicurezza alimentare, in quanto uno dei principali fornitori mondiali di alimenti sani, nutrienti e di qualità, supportato da un pacchetto tecnologico che ha consentito un notevole aumento della produttività negli ultimi decenni". Il Paese sudamericano ritiene inoltre di poter svolgere anche "un ruolo chiave come fornitore di energia pulita e minerali strategici e, allo stesso tempo, partecipare più attivamente alle catene del valore associate a questi settori". (segue) (Abu)