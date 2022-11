Abruzzo: caro energia insostenibile, centrosinistra a fianco dei 17 sindaci che hanno spento i lampioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non possiamo che schierarci al fianco di questi sindaci, stretti tra la necessità di contenere i costi e il peso dei disservizi creati - spiega il Consigliere regionale Antonio Biasoli, del Partito democratico - tra il rischio di default finanziario dei comuni e il senso di responsabilità verso le comunità che hanno l'onere e l'onore di rappresentare. Ci impegneremo dunque a portare avanti loro richieste in tutte le sedi opportune - come abbiamo già fatto in queste settimane per le famiglie, il commercio e le imprese -, specie presso la Regione Abruzzo, che deve fare la sua parte”. “Altrettanto – prosegue - deve fare il governo, la cui presidente, lo ricordiamo, ha avuto la possibilità di candidarsi ed essere eletta proprio in Abruzzo e di esprimere nella nostra Regione il primo presidente di Fratelli d'Italia”. “Chiediamo quindi che entrambi soddisfino immediatamente le richieste di queste amministrazioni comunali – conclude Biasoli - attraverso ristori totali e non parziali (i contributi finora erogati non arrivano a coprire il 20 per cento delle spese) e altri strumenti per poter affrontare questa situazione emergenziale, come l'attuazione di politiche di energia alternativa finalizzata al raggiungimento dell'autonomia energetica”. (Gru)