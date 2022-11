Germania: l'ambasciata d'Italia partecipa alla VII Settimana della cucina italiana nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Berlino partecipa alla settima edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo, che si terrà dal 14 al 20 novembre prossimo, organizzando una serie di iniziative dedicate al tema di quest’anno: “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta”. Come comunicato dalla stessa sede, si parte il 15 novembre con il panel in ambasciata “Italian Agri-Innovation for Sustainability”, sul tema dell'agricoltura rigenerativa e l'impatto delle nuove tecnologie agricole sul cambiamento climatico. All’incontro parteciperanno la presidente di Slow Food Germania, Nina Wolff, esperti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) del Future Food Institute di Bologna, dell’Università Roma Tre e rappresentanti delle realtà italiane che applicano i principi dell'agricoltura rigenerativa. Il panel sarà dedicato anche alla valorizzazione della dieta mediterranea e a un approfondimento sul contrasto al fenomeno dello “Italian sounding” in ambito agroalimentare. L’appuntamento vuole promuovere uno scambio costruttivo su tematiche prioritarie per l’agenda europea, quali l’agricoltura biologica, la protezione del clima, la promozione di un’alimentazione sana, l’innovazione a beneficio della sostenibilità. L’evento è realizzato in collaborazione con il Future Food Institute e l’Università Roma Tre. (segue) (Com)