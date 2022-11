Germania: l'ambasciata d'Italia partecipa alla VII Settimana della cucina italiana nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 15 e il 16 novembre si terrà la seconda edizione del programma rivolto alle start-up del settore agritech, nell'ambito del quale sono state selezionate 10 startup italiane per partecipare, assieme a un gruppo di investitori, a una visita di studio a Berlino. Il programma includerà incontri con rappresentanti governativi e stakeholder sulle opportunità di business per le startup in Germania, sessioni di mentoring con founders italiani e un tour degli acceleratori a Berlino. Obiettivo dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con dock3 (il programma di incubazione e open-innovation per startup dell'Università Roma Tre) e il Future Food Institute, è dare visibilità nel contesto tedesco alle innovazioni italiane nell’ambito della filiera agroalimentare. In questa occasione, uscirà sui canali social dell’Istituto italiano di cultura di Berlino la mostra “Eroi del Cibo”, realizzata da Slow Food e dedicata alle storie di cinque personaggi virtuosi della filiera enogastronomica italiana, provenienti da diverse regioni italiane e rappresentativi di diversi mestieri emblematici per esperienza di sostenibilità, artigianalità e qualità: un agricoltore, un pescatore, un trasformatore, un cuoco e un pastore. Con un allestimento interamente multimediale, la mostra intende veicolare una fotografia dell’Italia come luogo di eccellenze agroalimentari e del mangiare sano e rispettoso del pianeta, dove viene valorizzata la centralità del territorio, delle persone e delle competenze tradizionali. (segue) (Com)